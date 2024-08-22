* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 22 августа, 2024, 18:33 — ИА Регнум. Суд в Москве заочно арестовал бойца «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ивана Пилипчука по обвинению в подготовке теракта, сообщила 22 августа пресс-служба Басманного районного суда.

Артем Геодакян/ ТАСС

«Удовлетворено ходатайство предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пилипчука Ивана Ивановича», — говорится в сообщении.

Суд заочно арестовал гражданина Украины на 2 месяца. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 30 («Приготовление к преступлению»), ч. 2 ст. 205 («Совершение теракта группой лиц по предварительному сговору»), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»).

Срок начнёт исчисляться с момента экстрадиции Пилипчука на территорию РФ либо с момента его задержания на территории Российской Федерации.

МВД России 22 августа объявило его в розыск.

Как сообщало 19 августа ИА Регнум, суд в ДНР заочно приговорил командира «Азова» Виктора Цебрика к 20 годам колонии. Боевика признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории, а также в разбое.

Верховный суд ДНР 3 июня приговорил к пожизненному лишению свободы командира отделения группировки «Азов» Петра Шуфлина, расстрелявшего в марте 2022 года мирных жителей Мариуполя.