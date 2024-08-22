Кизел, Пермский край, 22 августа, 2024, 17:58 — ИА Регнум. Взрыв газа в многоквартирном доме в городе Кизеле Пермского края произошёл из-за того, что два пьяных жителя пытались демонтировать газовую плиту. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба Следственного комитета.

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«Двое жильцов квартиры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытались демонтировать газовую плиту, в результате чего произошла утечка газовоздушной смеси, что привело к её воспламенению», — говорится в сообщении.

Отмечается, что один из мужчин получил травмы, его госпитализировали. Поиски второго продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа в жилом доме в Кизеле прогремел взрыв. В результате обрушились перекрытия между четвёртым и третьим этажами. При этом дальнейшего возгорания не произошло.

Из дома эвакуировали 26 человек, в том числе трёх детей. При разборе завалов спасатели проводили «минуты тишины», чтобы можно было услышать возможных пострадавших.

Прокуратура начала проверку. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).