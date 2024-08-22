Вологда, 22 августа, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили в Волгоградской области атаку беспилотников, запущенных Вооружёнными силами Украины (ВУ). Однако падение дрона спровоцировало пожар на объекте Минобороны России, о чем сообщил 22 августа губернатор Андрей Бочаров.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«Отражена атака БПЛА на территорию Волгоградской области в районе Мариновки, большая часть беспилотников была уничтожена. В результате падения БПЛА возник пожар на территории объекта Министерства обороны», — процитировала его пресс-служба администрация области в Telegram-канале.

Бочаров отметил, что спасатели оперативно приступили к тушению возгорания. В результате инцидента никто не погиб.

Как предавало ИА Регнум, аэропорт Волгограда в связи с атакой дронов прошлой ночью ввёл ограничения на приём и вылет самолётов. Утром воздушная гавань возобновила работу в штатном режиме.

Кроме того, в ходе атаки ВСУ на Курскую область в ряде квартир посёлка Октябрьский Калачевского района выбило стёкла. Данных о пострадавших и погибших нет, администрация не проводила эвакуацию населения, так как не было необходимости.

В общей сложности российские средства ПВО уничтожили и перехватили в ночь на 22 августа 28 украинских беспилотников, в том числе 13 — над Волгоградской областью. Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили семь БПЛА над Ростовской областью, четыре ― над Белгородской, два ― над Воронежской, и по одному ― над Брянской и Курской областями.

Ранее ВСУ атаковали Волгоградскую область, используя беспилотники, 9 июля. Средства ПВО отразили налёт. Падение обломков дронов привело к пожарам на подстанции в городе Фролово и нефтебазе в городе Калаче-на-Дону.