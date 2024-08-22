Москва, 22 августа, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Новый учебный год в более чем 110 школах, расположенных в приграничных регионах России, начнётся в дистанционном формате. Об этом 22 августа на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Планируем, что школьники 2 сентября вместе со всей страной приступят к учёбе. У нас 114 школ будет в приграничных регионах в дистанционном формате, здесь работа проведена», ― уточнил глава ведомства.

Кравцов предложил дать возможность детям из Белгородской области, которые сегодня находятся в оздоровительных центрах, учиться по месту их пребывания.

«Все те ребята, которые переехали с семьями из Курской области в другие регионы, также мы все вопросы решили, чтобы 2 сентября они могли пойти в те школы, где находятся», ― добавил министр.

Как сообщало ИА Регнум, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков 22 августа сообщил, что детей из приграничных районов области направят в другие регионы для обучения в школах. По его словам, речь идёт о школьниках из Шебекинского, Грайворонского, Краснояружского, Борисовского и Валуйского округов. Он добавил, что у властей есть прямой контакт с главами регионов, но дополнительно организацию взаимодействия также будут запрашивать через правительство.

Путин на совещании 22 августа заявил, что подготовку к новому учебному году в Курской области необходимо держать на контроле. Врио главы региона Алексей Смирнов доложил главе государства о подготовленных решениях о начале учебного года. Он сообщил, что, в зависимости от ситуации, это будет как дистанционная форма обучения, в тех районах, которые отселяются, смешанная ― в примыкающих к ним или очная.