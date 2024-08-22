Москва, 22 августа, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Ректор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Никита Анисимов прокомментировал данные СМИ о том, что обвиняемый в подрве автомобиля военного в Москве Евгений Серебряков является выпускником вуза.

ИА Регнум Ректор Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Никита Анисимов

Серебряков в середине июля заложил взрывчатку под машину российского военного по заданию СБУ, а потом сбежал в Турцию по заранее купленному билету. Турецкие спецслужбы оперативно задержали подозреваемого и отправили обратно в Россию, где его допросили силовики. Мужчина признался, что с 2023 года работает на киевский режим, за убийство военного ему обещали гражданство Украины и несколько тысяч долларов. Теперь Серберякову грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Журналисты, изучая личность подрывника, узнали, что тот учился в Высшей школе экономики, что всколыхнуло новую волну обсуждений вокруг репутации вуза.

ВШЭ ещё до назначения Анисимова на должность ректора уже попадала в скандалы, в частности из-за своих преподавателей. Так, филолог Гасан Гусейнов называл русский язык «клоачным», другой проффесор — Майя Кучерская сочла русскую классическую литературу «пафосной мутью». В целом, вуз часто подвергался критике со стороны общественности.

По мнению Анисимова, делать выводы о ВШЭ на основе того, что преступник оказался его выпускником, не справедливо. И весь резонанс возник больше из-за действий журналистов, которые «любят вытаскивать плохие факты».

«Есть же и другие случаи, когда выпускники других университетов, не будем их называть в этом эфире, тоже совершали преступления. В том числе и медийно заметные преступления. Например, в Петербурге взорвали военкора. Это же тоже студентка другого университета, но его так не раскручивали и не говорили, что только этот «университет мог выпустить». Поэтому мое-то мнение, что здесь — это скорее участие журналистов», — сказал ректор.

При этом, указал Анисимов, никто из СМИ не написал, что Серебряков был отчислен из вуза за академическую неуспеваемость, как это было, например, с устроившей теракт Дарьей Треповой (внесена в список террористов и экстремистов).

«Слава делается по-разному. Возможно, в чём-то славу университету старались сделать через тех людей, которые создавали негативные новости. Да, это немножко преследует нас и сейчас, хотя в гораздо меньшей степени. Тот же упомянутый вами террорист закончил университет довольно давно, а из магистратуры действительно был отчислен», — подчеркнул ректор.

Анисимов отметил, что у университета десятки тысяч выпускников, среди них есть много успешных лидеров, но это «перекрывается хвостом тех людей, которые стали либо преступниками, либо негодяями».

В эксклюзивном интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой ректор ВШЭ также рассказал о помощи родственникам бойцов СВО при поступлении в вуз и «обратной стороне» ЕГЭ. Полный текст беседы читайте на сайте 23 августа.