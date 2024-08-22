Москва, 22 августа, 2024, 19:26 — ИА Регнум. Слова президента Чехии Петра Павела о «справедливом» мире главы киевского режима Владимира Зеленского — это попытка вернуть перспективы для переговоров и выражение недовольства политикой Зеленского. Такое мнение 22 августа корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, генеральный директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Павел заявил, что так называемый справедливый мир, о котором говорит глава киевского режима Владимир Зеленский, является иллюзией.

Данилин отметил, что из-за действий киевского режима все возможности для переговоров сейчас отсутствуют, попытки Украины продавить свою «формулу мира» не имеют успеха. В кругах стран — членов НАТО растёт недовольство Киевом. Например, Германия заявила, что уже исчерпала свои финансовые возможности по предоставлению помощи Украине в этом году. Президент Чехии заявил, что «формула мира» Зеленского не будет принята, пояснил он.

«Вторжение Украины в Курскую область нанесло удар по её позициям и поддержке внутри стран — членов НАТО. Эта поддержка будет медленно уменьшаться. Пока неясно, до какого момента готово дойти НАТО, это станет известно после президентских выборов в США. Однако в настоящее время Западу хотелось бы, чтобы Россия хотя бы как-то согласилась на переговоры. Они готовы пойти на любые уловки, в том числе и на словесные интервенции, как это делает Павел. Однако Россия однозначно заявила, что её не устраивает и не интересует такое развитие событий», — пояснил политолог.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Российские силы не позволили украинским военным проникнуть вглубь региона и остановили их в приграничных районах. В Минобороны России 22 августа проинформировали, что Вооружённые силы Украины с момента начала боевых действий на курском направлении потеряли в общей сложности 4700 бойцов. Только за прошедшие сутки потери ВСУ на этом направлении превысили 300 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе три танка, 20 боевых бронированных машин, а также артиллерийское орудие и 15 автомобилей.

Президент России Владимир Путин 12 августа заявил, что о переговорах с людьми, которые наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре или пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики, не может быть речи. Российский лидер уточнил, что Киев нападением на Курскую область при помощи своих западных хозяев выполняет их волю и стремится к улучшению своих позиций на будущих мирных переговорах.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 21 августа заявила, что атаки украинских формирований на Курскую область аннулировали возможность каких-либо мирных переговоров с Киевом. Дипломат отметила, что ранее в Киеве заявляли о планах усилить переговорные позиции, однако не подумали о последствиях своих действий.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев 21 августа назвал невозможным мирное урегулирование на Украине после нападения ВСУ на Курскую область. Теперь переговоры будут только после полного разгрома украинских войск. Политик также заявил, что России готовили «переговорный капкан».

Газета Kyiv Independent 22 августа написала, что Киев в ближайшие месяцы планирует начать подготовку к возможным мирным переговорам с Россией. Близкий к главе киевского режима источник заявил изданию, что украинская сторона намерена обсудить обмен пленными по принципу «все на всех».