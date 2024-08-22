Симферополь, 22 августа, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Суд в Крыму удовлетворил два иска местных фирм к Украине из-за водной блокады, следует из картотеки арбитражных дел.

Elena Mayorova/Global Look Press

Арбитражный суд полуострова удовлетворил заявления двух крымских фирм Торгово-промышленной компании «Инфокар» и «Чернышевское 22» о взыскании 93,7 млн рублей и 86,6 млн рублей соответственно с министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, а также с государственного агентства водных ресурсов.

В суде находится на рассмотрении около 30 исков предприятий по водной блокаде.

В 2014 году после возвращения Крыма в состав России киевский режим прекратил подачу воды по Северо-Крымскому каналу. Российские военные разблокировали его в феврале 2022 года. В июне 2023 года после разрушения Каховской ГЭС со стороны ВСУ вода вновь перестала поступать в канал.

В июле Верховный суд Крыма признал право жителей на компенсацию из-за водной блокады полуострова, организованной Украиной. Решение позволило жителям полуострова обратиться в суд для получения компенсации морального вреда, не доказывая факт блокады. Председатель Государственного совета республики Владимир Константинов напомнил, что примерный объём ущерба оценили в 3,066 трлн рублей.