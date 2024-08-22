Москва, 22 августа, 2024, 16:24 — ИА Регнум. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил о намерении посетить Киев после визита в Курскую область.

Thomas Kronsteiner / Global Look Press

«После моего визита в Курск и Россию я буду в Киеве и надеюсь поговорить с [главой киевского режима Владимиром] Зеленским», — сказал он в интервью Bloomberg TV.

Гросси добавил, что в ходе посещения Курской области планирует «ознакомиться с ситуацией на земле» и пообщаться с экспертами и военными. По его словам, сейчас прорабатываются вопросы логистики и безопасности, касающиеся поездки.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 22 августа сообщил, что украинские войска ночью попытались нанести удары по Курской АЭС. Москва проинформировала об этом МАГАТЭ, и агентство обещало прислать специалистов, отметил глава государства.

Гросси 21 августа заявил о планах посетить Курскую АЭС на следующей неделе. Он отметил, что намерен встретиться с руководством станции и узнать, совершались ли на неё атаки. Также он выразил опасения, что АЭС якобы находится в зоне досягаемости артиллерии украинских войск.

16 августа военкор Марат Хайруллин со ссылкой на осведомлённые источники сообщил, что ВСУ готовят взрыв «грязной» бомбы. По его данным, украинская армия намерена нанести удар по местам хранения отработанного топлива атомных электростанций и уже завезла предназначенные для этого спецбоеголовки в город Жёлтые Воды Днепропетровской области.

В Минобороны России подчёркивали, что ведомство с надлежащей осторожностью относится к информации о подготовке киевским режимом провокации на Курской АЭС. Руководство военного ведомства расценивает подобные действия как прямое и явное нарушение международной конвенции, принятой резолюцией «О борьбе с актами ядерного терроризма».