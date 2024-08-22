Красноярск, 22 августа, 2024, 16:18 — ИА Регнум. «РН-Ванкор» (входит в комплекс «Роснефти») отмечает 15-летие с момента ввода Ванкорского месторождения в промышленную эксплуатацию. Разработка месторождения стала началом создания Ванкорского кластера, ставшего основой «Восток Ойл» — крупнейшего инвестиционного проекта мировой нефтегазовой отрасли, реализуемого «Роснефтью» на севере Красноярского края.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Отсчет промышленной добычи нефти на Ванкоре идет с августа 2009 года, когда состоялась торжественная церемония запуска месторождения в эксплуатацию. Ванкор дал мощный старт развитию экономики и промышленного потенциала Красноярского края, который приобрел статус нефтедобывающего региона.

С начала эксплуатации добыча нефти на Ванкорском кластере месторождений превысила 270 млн тонн, а в Единую газотранспортную систему страны было направлено более 50 млрд м3 товарного газа.

С Ванкора началось активное освоение месторождений углеводородов Восточной Сибири. Он стал первым масштабным нефтегазовым проектом севера Красноярского края. В условиях полного отсутствия инфраструктуры в сжатые сроки компания создала мощный промышленный центр.

С 2013 года «Роснефть» приступила к кластерному методу освоения близлежащих месторождений, объединенных единой инфраструктурой. В Ванкорский кластер вошли Сузунское, Тагульское и Лодочное месторождения.

Наукоемкие технологии, передовые экологические стандарты и прорывные инженерные решения стали основой успешного развития Ванкорского проекта.

Месторождение стало площадкой для внедрения передовых разработок. В настоящее время богатый опыт и технические решения, опробованные на Ванкоре, востребованы при реализации проекта «Восток Ойл».