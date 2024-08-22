Донецк, 22 августа, 2024, 16:15 — ИА Регнум. Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр (ДРПОЦ) наладил выпуск «умных изделий» — протезов, которые подстраиваются под темп движения человека, сообщило 22 августа Донецкое агентство новостей.

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«У кого ампутация бедра и люди активны, все бы хотели себе такую вещь», — сказал журналистам механик-протезист Михаил Логачёв.

Центр также выпускает купальные протезы, у них водостойкие комплектующие, рифлёная стопа, механические гидравлические узлы, а также предусмотрена возможность фиксации положения.

Всего предприятие выпускает более 100 видов изделий, в том числе ортопедическую обувь, компрессионные рукава и трикотажные изделия. В центре в 2023 году провели большую реконструкцию, расширив возможности производства.

Как передавало ИА Регнум, ДРПОЦ после реконструкции возобновил работу в январе 2024 года. В церемонии его открытия по видеосвязи участвовал президент России Владимир Путин.

Тюменские учёные в 2022 году разработали уникальный протез, позволяющий человеку с ампутированной ногой бегать, играть в теннис, кататься на коньках, ходить на лыжах. У изделия в общей сложности 14 режимов работы, оно не уступает зарубежным аналогам.