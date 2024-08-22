Прага, 22 августа, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Так называемый справедливый мир, о котором говорит глава киевского режима Владимир Зеленский, является иллюзией. Такое мнение 22 августа высказал президент Чехии Пётр Павел.

Daniel Vogl / dpa / Global Look Press

По словам чешского лидера, после мирных переговоров по украинскому конфликту Россия будет контролировать определённую часть территории Украины. Так называемая «формула мира» Зеленского в числе прочего включает в себя возврат под контроль киевского режима освобождённых Россией территорий и возвращение к границам 1991 года, а также вывод российских войск.

«Но это («справедливый» мир Зеленского. — Прим. ред.), как мы все, наверное, чувствуем, скорее иллюзия. Реальность будет несколько иной», — заявил он в интервью порталу Novinky.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа газета Kyiv Independent написала, что Киев уже в ближайшие месяцы планирует начать подготовку к возможным мирным переговорам с Россией. Близкий к главе киевского режима источник заявил изданию, что украинская сторона также намерена обсудить обмен пленными по принципу «все на всех».

Президент России Владимир Путин 12 августа заявил, что о переговорах с людьми, которые наносят удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре или пытаются создать угрозы для объектов ядерной энергетики, не может быть речи. Глава государства уточнил, что Киев нападением на Курскую область при помощи своих западных хозяев выполняет их волю и стремится к улучшению своих позиций на будущих мирных переговорах.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 21 августа заявила, что атаки украинских формирований на Курскую область аннулировали возможность каких-либо мирных переговоров с Киевом. Дипломат отметила, что ранее в Киеве заявляли о планах усилить переговорные позиции, однако не подумали о последствиях своих действий.