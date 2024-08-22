Кировск, Мурманская область, 22 августа, 2024, 15:58 — ИА Регнум. Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поздравил коллектив «ФосАгро» с наступающим праздником — Днём горняка. Он поблагодарил сотрудников компании «за самоотверженный труд, а руководство компании за неравнодушие, включенность в работу по повышению качества жизни людей за Полярным кругом».

phosagro.ru «ФосАгро», Кировского филиала АО «Апатит»

В заполярном Кировске находится базовое предприятие компании — Кировский горно-обогатительный комплекс. В этом году предприятие отмечает 95-летний юбилей.

В поздравительном письме Трутнев отметил, что профессию горняка выбирают сильные духом, смелые и ответственные люди. А сотрудники «ФосАгро» не раз доказывали на деле, что готовы трудиться на благо страны. Об этом, в том числе, свидетельствует постоянный рост выпуска продукции.

Вице-премьер напомнил о своем недавнем визите в Кировск на мероприятия, посвященные пуску в промышленную эксплуатацию подземного горизонта +10 метров. Инвестиции в этот проект составили более 36 млрд рублей. Ожидается, что к 2025 году новый горизонт позволит руднику нарастить объемы добычи руды до 25 млн тонн. При этом общий объем запасов апатит-нефелиновой руды, вовлекаемых в отработку, достигнет примерно 300 млн тонн.

«ФосАгро — крупнейший российский производитель удобрений, внедряющий современные технологии, запускающий новые проекты, двигающий отрасль вперед. Одновременно это один из ключевых партнеров государства в вопросах социально-экономического развития северных территорий», — добавил Трутнев.

Как сообщало ИА Регнум, «ФосАгро» реализует масштабные социальные и благотворительные проекты во всех регионах присутствия. Только за последние два года на эти цели компания направила более 25 млрд рублей. Например, в Мурманской области «ФосАгро» развивает горно-туристический кластер «Хибины». В него входят курорт «Большой Вудъявр» с панорамным комплексом «Плато», санаторно-оздоровительный комплекс «Тирвас» и одноименный лыжный стадион, а также музейно-выставочный центр «Апатит» и аэропорт «Хибины». Общая сумма вложений в развитие кластера оценивается примерно в 9 млрд рублей.