СМИ: ВСУ использовали польские боевые машины при атаке на Курскую область
Interia: ВСУ использовали польские боевые машины при атаке на Курскую область
Варшава, 22 августа, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины задействовали при атаке на Курскую область лёгкие бронетранспортёры Oncilla польского производства. Об этом сообщил портал Interia.
Отмечается, что Варшава передала Киеву около 30 таких колёсных БТР. Сколько из них было использовано при нападении на Курскую область, не уточняется.
Oncilla является глубоко модернизированным в Польше украинским бронетранспортёром «Дозор-Б».
Как передавало ИА Регнум, 13 августа портал Defence24 написал, что ВСУ вторглись в Курскую область, в том числе на польских танках РТ-91 Twardy. В распоряжении Киева имелось 60 таких машин.
Кроме того, ВСУ задействовали в Курской области британские танки Challenger 2. В Лондоне отказались комментировать подробности, но заявили, что Украина может свободно использовать их оружие на территории России.
Украинская армия с 6 августа атакует Курскую область. Российские военные остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. За всё время боёв на курском направлении ВСУ потеряли более 4700 человек.