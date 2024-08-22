Варшава, 22 августа, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины задействовали при атаке на Курскую область лёгкие бронетранспортёры Oncilla польского производства. Об этом сообщил портал Interia.

Pavlo bagmut/Global Look Press

Отмечается, что Варшава передала Киеву около 30 таких колёсных БТР. Сколько из них было использовано при нападении на Курскую область, не уточняется.

Oncilla является глубоко модернизированным в Польше украинским бронетранспортёром «Дозор-Б».

Как передавало ИА Регнум, 13 августа портал Defence24 написал, что ВСУ вторглись в Курскую область, в том числе на польских танках РТ-91 Twardy. В распоряжении Киева имелось 60 таких машин.

Кроме того, ВСУ задействовали в Курской области британские танки Challenger 2. В Лондоне отказались комментировать подробности, но заявили, что Украина может свободно использовать их оружие на территории России.

Украинская армия с 6 августа атакует Курскую область. Российские военные остановили противника в приграничных районах, не позволив продвинуться вглубь региона. За всё время боёв на курском направлении ВСУ потеряли более 4700 человек.