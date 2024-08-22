Москва, 22 августа, 2024, 15:44 — ИА Регнум. Сотрудники предприятий «Роснефти» в День Государственного флага организовали патриотические акции по всей стране. Мероприятия прошли в Московской, Ленинградской, Архангельской, Воронежской и других регионах присутствия компании.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Более чем на 1,1 тысячи АЗС «Роснефти» по всей стране в честь праздника автомобилистам раздавали ленты в цветах российского триколора. Там же прошли спортивные мероприятия, мастер-классы, конкурсы и викторины, посвящённые истории флага.

Некоторые предприятия в честь Дня флага организовали велопробеги. Так, активисты «РН-Ванкор» и члены их семей проехали 3 км в одежде белого, синего и красного цветов. В свою очередь, нефтяники «РН-Уватнефтегаза» и «Тюменского нефтяного научного центра» преодолели символичную дистанцию в 22 км. Велосипеды спортсменов были украшены триколорами.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Сотрудники «Тюменнефтегаза» развернули флаг площадью 80 кв. м на территории месторождения «Русское», а волонтеры «Самотлорнефтегаза» и «Движения первых» — триколор величиной 36 кв. м на набережной Нижневартовска. Сотрудники «Самотлорнефтегаза» также организовали концерт с викториной, посвящённой истории российского триколора. Мероприятие украсили инсталляции в виде гигантских кубов с изображением флага РФ. Любой желающий мог подойти к кубам и красками написать слово «Россия».

Активисты «СевКомНефтегаза» и «Движения первых» провели для юных патриотов из пришкольного лагеря веселые эстафеты и конкурсы. А сотрудники «РН-Няганьнефтегаза» прочитали жителям Нягани увлекательную лекцию о появлении российского флага и его изменении со времен Петра I, провели тематические викторины.

Молодые специалисты «СамараНИПИнефти» с российскими флагами в руках выстроились на главной площади Самары в форме сердца. Также сотрудники института приняли участие в творческом конкурсе «Под флагом Родины», делая фотографии в разных местах России на фоне флага.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

Волонтеры «Новокуйбышевского НПЗ» и «Новокуйбышевского завода масел и присадок» провели в детском оздоровительном лагере тематический квиз «Душа России в символах ее». Сызранский НПЗ также организовал для детей сотрудников патриотический урок, где ребята рассказали об истории российского флага и изготовили с ними брошь в цветах триколора.

Работники «Саратовского НПЗ» в честь праздника провели в детском оздоровительном санатории спортивно-патриотические мероприятия. А Рязанская нефтеперерабатывающая компания украсила флагами самые высокие точки завода.

На нефтеперерабатывающих заводах «Башнефти» нефтяники провели фотоконкурс «Моя любимая страна» для работников и их детей, а на Ангарском заводе полимеров состоялась интеллектуальная игра «Один флаг на всех».