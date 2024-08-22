Москва, 22 августа, 2024, 15:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского медиков скорой помощи, погибших при украинской атаке в Курской области. Указ о награждении 22 августа опубликован на портале правовой информации.

Гавриил Григоров/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Посмертно награды удостоены водитель автомобиля областной станции скорой помощи Александр Никитичев и фельдшер станции Александр Чекалин.

Также награду получит единственный выживший член бригады скорой врач Дарья Коннова.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью беспилотника машину скорой помощи около Суджи. Врио главы региона Алексей Смирнов принес близким и родным погибших соболезнования и выразил уверенность в том, что террористы, которые бьют по автомобилям скорой помощи, будут наказаны.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели медиков. Следователи установят все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений.