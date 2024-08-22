Москва, 22 августа, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества погибших в Курской области волонтёров Народного фронта Николая Ковалёва и Давида Соколова.

Пресс-службы Молодежного крыла Народного фронта в ДНР

«За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, наградить орденом Мужества», — говорится в указе, опубликованном 22 августа на официальном интернет-портале правовой информации.

Как предавало ИА Регнум, медик гуманитарной миссии молодёжного крыла «Народного фронта» в ДНР Николай Ковалёв и координатор движения по СМИ Давид Соколов вывозили мирных жителей Курской области из приграничных районов, атакованных ВСУ. 16 августа стало известно, что они погибли. В машину с активистами попал снаряд.

В автомобиле также находился замруководителя РИК ОНФ в Краснодарском крае Фёдор Геращенко. Он получил осколочные ранения и ожоги, его госпитализировали.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с гибелью двух волонтёров и ранением одного активиста от удара украинских войск.