Москва, 22 августа, 2024, 15:31 — ИА Регнум. Украинские формирования регулярно совершают террористические атаки на сотрудников МЧС, врачей и волонтёров на территории Курской области. Об этом 22 августа заявил глава МЧС РФ Александр Куренков в ходе совещания по ситуации в приграничных регионах с президентом России Владимиром Путиным.

Belkin Alexey/Global Look Press

«При оказании помощи населению сотрудники МЧС, работники администраций субъектов и муниципалитетов врачи и волонтёры регулярно подвергаются целенаправленным террористическим актам со стороны вооружённых формирований Украины», — сказал он.

Куренков отметил, что в связи с этим было организовано постоянное взаимодействие ведомства с подразделениями Минобороны и Росгвардии.

Для наращивания сил и средств в Курскую область перебросили дополнительные силы МЧС России, включая сводный пиротехнический отряд, и сейчас территории площадью 10 га уже очищена от взрывоопасных предметов, уточнил министр.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 августа жительница села Большое Солдатское в Курской области рассказала, что украинские боевики умышленно наносят удары дронами по мирным жителям в регионе. По её словам, бойцы ВСУ также занимаются мародёрством в домах мирных жителей и угоном их автомобилей.

Замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов 20 августа рассказал, что боевики ВСУ расстреливали мирных жителей Курской области. Доказательством этого служит большое количество фотодокументов, добавил он.

Украинские войска с 6 августа начали нападения на Курскую область. Российские остановили их в приграничных районах, не позволив проникнуть вглубь территории РФ. По данным Минобороны от 22 августа, украинские формирования за время боевых действий в приграничных района Курской области потеряли свыше 4700 бойцов.