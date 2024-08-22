Киев, 22 августа, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Украинские власти уже в ближайшие месяцы намерены начать подготовку к возможным переговорам с Россией. Об этом сообщила газета Kyiv Independent со ссылкой на источники, близкие к главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Собеседник издания отметил, что украинская сторона планирует «начать разговор с Россией» и обсудить обмен пленными по принципу «все на всех». Другими темами переговоров могут стать продовольственная и ядерная безопасность.

Как передавало ИА Регнум, 21 августа официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что нападение Вооружённых сил Украины на Курскую область аннулировало возможность каких-либо мирных переговоров с киевским режимом. Президент России Владимир Путин также подчёркивал невозможность переговоров с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре.

Дипломатический источник в Анкаре 20 августа заявил, что складывающаяся вокруг переговоров по урегулированию конфликта на Украине ситуация может зайти в тупик. По его словам, последние заявления его сторон вызывают обеспокоенность.

Помощник президента России Юрий Ушаков 19 августа отметил, что Москва не будет разговаривать с Киевом в данный момент после его авантюры в Курской области. Он подчеркнул, что мирные предложения РФ не аннулированы, а сроки возможных переговоров будут зависеть в том числе от ситуации на поле боя.

Президент Чехии Пётр Павел считает, что компромисс может стать хорошим путём для прекращения конфликта на Украине.