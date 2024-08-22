Москва, 22 августа, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Самокатчик проткнул ножом четыре колеса автомобилю такси после небольшого ДТП во дворе в Москве. Водителю самоката, который выскочил из-за поворота, не понравилось, что таксист не увидел его. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Инцидент произошёл вечером 19 августа возле одного из домов на улице Лобачевского. Машина такси и электросамокат столкнулись у поворота. В результате аварии никто не пострадал. Таксист хотел выйти из автомобиля, чтобы оценить ущерб и вызвать сотрудников ГИБДДД.

«Выйти из авто не получилось, потому что водитель самоката достал нож и пригрозил таксисту. Неизвестный молодой человек проткнул ножом четыре колеса автомобиля такси Skoda Octavia, после чего скрылся. По данному факту проводится проверка, сумма ущерба устанавливается», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас полиция устанавливает личность водителя самоката и все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА Регнум сообщало, что московский суд вынес решение в отношении пьяного водителя самоката. Мужчине назначили наказание в виде 100 часов обязательных работ с лишением права управлять транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев.