Москва, 22 августа, 2024, 19:22 — ИА Регнум. Технологии вживления чипов и имплантов в мозг человека для возмещения утраченных нейрональных функций могут значительно улучшить жизнь людей с ограниченными возможностями, однако они также несут в себе и определённые риски. Об этом 22 августа корреспонденту ИА Регнум заявил невролог, доцент кафедры неврологии и нейрохирургии Курского государственного медицинского университета Рустем Гайфутдинов, комментируя предположение американского предпринимателя Илона Маска о том, что в течение десяти лет миллионы людей добровольно могут стать обладателями мозгового импланта Neuralink.

Кадр из соцсети

Гайфутдинов положительно оценил исследования в этой области. По его словам, уже существуют методики восстановления утраченных нейрональных функций, нарушенных в результате болезней или травм.

«Эти методы позволяют восстановить двигательные функции, работу органов чувств, сенсорику. Однако для того, чтобы доказать их эффективность, требуются больше исследований и времени. Современные технологии позволяют считывать нейрональную активность и получать сигналы от нервных клеток. Это может расширить возможности людей с ограниченными возможностями. Такие исследования помогут улучшить жизнь людей с поражением центральной нервной системы. Отработка технологии внедрения таких чипов в живой организм требует большого труда и времени, так как это связано с иммунными реакциями и рисками», — подчеркнул невролог.

Однако раньше также казались немыслимыми случаи пересадки органов, сейчас это уже обычное дело. Сейчас учёные подступают к нервной системе, уточнил врач.

По его словам, такие технологии очень востребованы в медицине. Однако их отработка требует десятилетий, так как нервная система очень ранима и чувствительна. Её легко нарушить, но трудно восстановить. Поэтому всё, что поможет ей восстанавливаться и восполнять утраченные функции, должно восприниматься позитивно. Хотя на первых этапах возможны неудачи, к ним нужно относиться нормально, так как это естественный процесс, добавил Гайфутдинов.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года Маск сообщил о первом в мире человеке, получившем мозговой чип. Имплант вживили в мозг Ноланда Арбо, который оказался парализованным после несчастного случая. С имплантом пациент получил возможность с помощью мыслей управлять практически любым устройством, в том числе телефоном или компьютером.

По словам Илона Маска, технология позволяет носителям с помощью мыслей управлять практически любым устройством, в том числе телефоном или компьютером.

Арбо рассказал, что несколько лет назад с ним произошёл несчастный случай, в результате которого он оказался полностью парализован. В 2024 году ему вживили в мозг чип («Телепатия»). Сначала устройство работало нестабильно, и ему понадобилась дополнительная настройка, после которой показатели значительно улучшились. При этом, по словам Арбо, большая часть электродов отошла от мозга, а общее их число, работающее и способное передавать сигнал, составляет не более 15%.

В начале августа Маск заявил о втором случае успешного вживления человеку мозгового импланта от нейротехнологической компании Neuralink. По мнению Маска, операция по вживлению прошла отлично. Маск добавил, что в данном случае в мозгу пациента работает много электродов, порядка 400.