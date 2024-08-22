Москва, 22 августа, 2024, 14:42 — ИА Регнум. Обстановку на месте столкновения российских бойцов с украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ) в Брянской области стабилизировали, доложил губернатор региона Александр Богомаз 22 августа президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания.

Гавриил Григоров / РИА Новости

«Вечером вчера ДРГ пыталась зайти на территорию нашей страны… Они были отброшены. Противнику нанесли огневое поражение», — сообщил глава региона.

Богомаз добавил, что 21 августа ВСУ также пытались атаковать Брянскую область с помощью беспилотников, запустив 23 дрона. Все они были сбиты, разрушений нет.

Как предавало ИА Регнум, бойцы Погранслужбы ФСБ и ВС России 21 августа пресекли попытку украинской ДРГ проникнуть в Климовский район Брянской области. Богомаз заявил, что обстановка в регионе находится под контролем.

20 августа министр обороны Андрей Белоусов сообщил о создании в российской армии войсковых группировок войск «Белгород», «Брянск» и «Курск» для защиты жителей и территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. Между местными администрациями, командующими объединениями, а также командным центром Минобороны наладили постоянную связь.