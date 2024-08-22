Курск, 22 августа, 2024, 14:27 — ИА Регнум. В курских приграничных районах решили остаться около 20 тыс. человек. Выехали из населённых пунктов более 130 тыс. жителей. Об этом 22 августа сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

Belkin Alexey/Global Look Press

Для переселения уже выданы свыше 200 сертификатов на жильё, их получили более 400 человек. Всего в зоне, которую решено было отселить и эвакуировать по решению оперштаба, проживали 152,5 тыс. человек.

«Запас лекарственных препаратов и крови достаточный, мы продолжаем забор крови при необходимости, проблем нет. Количество прибывших врачей в Курскую область 422 человека», — отметил Смирнов.

В медучреждениях области свободны 2618 коек, запас лекарств и крови достаточный.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа Путин провёл совещание по ситуации в Курской, Брянской и Белгородской областях. Он отметил, что попросил первого вице-премьера Дениса Мантурова лично заняться всеми вопросами социально-экономического характера на этих территориях. Тот, в свою очередь, доложил об 115 тыс. жителей, эвакуированных из курского приграничья.

19 августа Смирнов посетил одни из пунктов временного размещения и обсудил с жителями волнующие их вопросы. Первоочерёдной задачей он назвал создание человеческих условий и налаживание быта для людей. Кроме того, Смирнов поручил профильным министрам взять беременных женщин под индивидуальный патронаж, а также обеспечить все пункты временного размещения детскими игрушками и спортинвентарем.