Москва, 22 августа, 2024, 14:18 — ИА Регнум. Авиация Вооружённых сил России нанесла удары по скоплениям бойцов и военной технике резервов ВСУ в Сумской области. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

РИА Новости/Михаил Воскресенский

Удары нанесли по формированиям 11 бригад украинской армии, готовившихся наступать на Курскую область. Они находились в районе Сум, а также возле населённых Басовка, Бояро-Лежачи, Ворожба, Дружба, Журавка, Краснополье, Катериновка, Миропольское, Локня, Ободы, Первомайское, Стариково и Черневое.

«За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе три танка, 20 боевых бронированных машин, а также одно артиллерийское орудие и 15 автомобилей», — говорится в Telegram-канале министерства.

Общи потери ВСУ на курском направлении составили порядка 4700 военных, 68 танков, 27 БПМ, 53 БТР, 336 бронемашин и другая военная техника.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ начали атаковать Курскую область с 6 августа. Российские бойцы не дали им прорваться вглубь региона и остановили в приграничных районах.

Замначальника военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов 21 августа заявил о блокировании украинских формирований в курском приграничье. Российские подразделения продолжают выдавливать противника из населённых пунктов. По его информации, ВСУ понесли большие потери в регионе.