Курск, 22 августа, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Российские военные отразили атаки штурмовых групп Вооружённых сил Украины (ВСУ) в направлении сёл Комаровка и Малая Локня в Курской области. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Астрахань

«Сорваны попытки атак ВСУ в направлении населённых пунктов Коренево, Кремяное, Мартыновка, Ольговка и Русское Поречное», — заявили в ведомстве.

В боях с российскими солдатами украинские военные потеряли более 45 человек и танк.

В лесу в 1 км юго-западнее Скрыльевки ВС России обнаружили и ликвидировали диверсионно-разведывательную группу из состава 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Были уничтожены две боевые бронированные машины и семь военнослужащих, одного взяли в плен.

Как сообщало ИА Регнум, совокупные потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении достигли 4700 человек. За последние сутки были уничтожены свыше 300 военных.

22 августа ВС России подбили американский танк Abrams в Курской области. Замначальника главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов добавил, что были уничтожены несколько артиллерийских установок и несколько пунктов управления противника. В этот же день экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанёс удар по позициям украинских войск в приграничном районе региона.