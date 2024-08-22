Курск, 22 августа, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Украинским военным была поставлена задача появиться в нескольких сёлах Курской области и казаться «вежливыми, нормальными людьми». Об этом рассказал пленный боец Вооружённых сил Украины (ВСУ) Игорь.

Vyacheslav Madiyevskyy/Global Look Press

По его словам, замполит, который был старшим в колонне, сказал, что надо быстро прорваться, показаться и уехать.

«Задачей нашей группы было совершить марш, отвлекающий манёвр, как будто нас здесь много, и кататься по этим сёлам. Показать себя хорошо, типа мы нормальные люди, типа вежливые», — рассказал он.

Пленный сообщил, что вместе с сослуживцами поехал в посёлок на трёх бронетранспортёрах, где они сразу попали под огонь российских военнослужащих.

«Не знаю, может, нас послали туда, чтобы мы провели разведку боем, потому что такое часто бывает. Мы только заехали, и сразу началась стрельба, расстреляли БТР, я выпал, она загорелась, я отполз, и с водителем отбежали. Я понял, что это засада», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 19 августа украинский военнопленный Владимир Бахмистеров рассказал, что командование ВСУ целенаправленно отправило бойцов на позиции, уже взятые российскими военными. Там, куда их отправили, погибли и получили ранения многие военнослужащие, но командование про них забыло, добавил он.

Другой военнопленный Алексей Янусов рассказал, что на Украине заключённым пообещали снять все обвинения за вступление в ряды ВСУ.

21 августа командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что украинские боевики расстреливали мирных жителей Курской области, о чём свидетельствует множество полученных фотографий.

Алаудинов отметил, что украинских бойцов, когда они попадают в плен, выдают данные в мобильных телефонах. По его словам, там бывает столько информации, что иногда вызывает удивление, как можно такие вещи фиксировать.