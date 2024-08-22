Москва, 22 августа, 2024, 14:20 — ИА Регнум. VK модернизировала CDN-сеть для повышения скорости загрузки видеоконтента, сообщили 22 августа в пресс-службе компании.

Дарья Драй, ИА REGNUM

«CDN-сеть обеспечивает пользователям в России, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и Белоруссии доступ к контенту из ближайшего узла с кэш-серверами независимо от местоположения. Это повышает скорость загрузки, в среднем, на 20-30%», — следует из сообщения VK.

Теперь все федеральные округа России и страны СНГ охватывает более 150 CDN-узлов с кэш-серверами компании.

Улучшения помогут пользователям без задержек смотреть видео в высоком разрешении, слушать музыку, общаться, осваивать новые профессии и решать множество других задач.

Обновленная сеть доставки контента актуальна на фоне роста трафика VK Видео. По данным компании, с начала 2024 года общий видеотрафик вырос на 30%, детский контент — более чем в 4,5 раза, спортивные видео — в 5 раз.

Заместитель вице-президента VK по инфраструктуре и прикладным сервисам Елена Якупова пояснила, что пропускная способность стыков с операторами связи выросла вдвое по сравнению с 2023 годом, а производительность сети VK до 40 Тбит/с. По её словам, этого будет достаточно, даже если ежедневная аудитория сервисов VK вырастет в два раза.

Как сообщало 19 августа ИА Регнум, с начала текущего года более 14 тыс. новых авторов, среди которых блогеры-миллионники, начали публиковать ролики на VK Видео. В компании отметили, что наиболее активно в 2024 году растёт число авторов в направлениях развлечений, детского и семейного контента, образования и культуры, технологий, гейминга и красоты.