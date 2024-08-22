Москва, 22 августа, 2024, 13:49 — ИА Регнум. Украинские дайверы, подозреваемые в подрыве «Северных потоков», собираются подавать коллективный иск на немецкие издания, опубликовавшие сведения об их возможной причастности к теракту. Об этом ИА Регнум сообщила одна из подозреваемых Светлана Успенская.

Социальные сети Светлана Успенская

«31 августа я возвращаюсь из отпуска (на Украину — Ред.) и займусь этим делом. Мы все будем судиться, мы не боимся новых ордеров на арест, потому что ни один из нас не причастен к произошедшему», — заявила Успенская.

По словам женщины, обвинения, вузчащие на Западе, являются просто попыткой «всё свалить на Украину».

Ранее Успенская рассказала, что у неё есть алиби, на момент подрыва «Северных потоков» в сентябре 2022 года. Тогда она находилась в Киеве.

В начале августа сразу несколько немецких изданий опубликовали результаты расследования подрыва газопроводов и указали на причастность к диверсии трёх дайверов из Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти новости «вбросами», цель которых — сокрытие настоящих виновников.

Как сообщало ИА Регнум, 26 сентября 2022 года в исключительных экономических зонах Дании и Швеции был совершён подрыв трёх ниток Nord Stream — двух труб «Северного потока» и одной — «Северного потока — 2».

Генпрокуратура ФРГ начала расследование. Кроме того, свои расследования провели полиция Дании и Швеции. С Россией ни одни из этих стран сотрудничать в расследовании не согласилась.

Дания в феврале 2024 года завершила расследование, объяснив, что для возбуждения уголовного дела не хватает оснований. Таким же образом поступила и Швеция.

Президент России Владимир Путин назвал подрыв Nord Stream актом государственного терроризма.

Американский журналист Сеймур Херш, который проводил независимое расследование подрыва Nord Stream, заявил в феврале 2024 года о персональной ответственности президента США Джо Байдена за теракт на «Северных потоках». Он заявил, что глава Белого дома лично приказал уничтожить трубопроводы. Путин отмесал, что цель диверсии — подорвать энергетическую безопасность Европейского континента. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что у Кремля есть доказательства причастности англосаксов к теракту.