Москва, 22 августа, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Российские военные сбили в зоне проведения спецоперации самолёт МиГ-29 Вооружённых сил Украины, сообщило 22 августа Министерство обороны России.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины», — следует из сводки ведомства.

За минувшие сутки российские силы ПВО также сбили три управляемые авиационные бомбы Hammer французского производства, 11 реактивных снарядов HIMARS американского производства и 91 украинский беспилотник, в том числе 53 дрона вне зоны СВО.

По данным российского оборонного ведомства, всего с начала проведения спецоперации на Украине ВС России уничтожили 640 самолётов, 282 вертолёта и 30 346 дронов ВСУ.

Как сообщало 22 августа ИА Регнум, российские бойцы группировки войск «Центр» за минувшие сутки освободили населённый пункт Межевое в ДНР. Суточные потери противника в зоне ответственности войск «Центр» составили до 640 военнослужащих и две боевые бронированные машины «Казак». Общие потери ВСУ за сутки составили до 2125 человек.

За сутки военные группировки войск «Юг» уничтожили семь складов с боеприпасами украинской армии, уточнили в российском оборонном ведомстве.

По данным Минобороны, российские военные с начала СВО уничтожили свыше 25 тыс. единиц автомобильной спецтехники ВСУ.