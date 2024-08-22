Москва, 22 августа, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Певец и музыкальный продюсер Валерий Меладзе планирует вернуться к выступлениям в России в июне 2025 года. Об этом 22 августа сообщили в окружении исполнителя в беседе с Telegram-каналом SHOT.

Vadim Tarakanov/Global Look Press Валерий Меладзе

По данным источника, Меладзе прорабатывает возможность организации юбилейного тура. Известно, что 23 июня 2025 года исполнителю исполнится 60 лет.

Артист уже уточнил, что фактически никакого запрета на его концертную деятельность в России нет, несмотря на жалобы общественников. При этом певца предупредили о возможной волне возмущения россиян из-за произнесённого в январе 2023 года в Дубае националистического лозунга в ответ на «слава Украине».

По данным канала, в июле текущего года исполнитель приезжал в Москву, чтобы навестить мать.

«Говорил, что без неё и без России тяжело», — пишет Telegram-канал.

У Меладзе, по информации источника, нет возможности часто навещать мать, поэтому пока за ней присматривает семейная пара, которая покупает продукты, приносит лекарства и помогает по хозяйству.

Как сообщало в июле ИА Регнум, общественное движение «Ветераны России» в июле направило Меладзе официальное предложение продать одну из зарубежных вилл для нужд СВО. Такое предложение последовало после появившейся в СМИ информации о желании артиста восстановить репутацию в России.

В апреле 2023 года руководитель Федерального проекта безопасности и борьбы с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что прокуратура проверит певца на предмет финансирования ВСУ.

В прошлом году концерты Меладзе в российских городах, включая Новосибирск, Кемерово, Ростов-на-Дону, отменили.