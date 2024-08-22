Богота, 22 августа, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Федерация баскетбола Колумбии (FCB) заявила, что не отправляла национальную команду для участия в Кубке Дружбы, который проходит в Перми. Заявление опубликовано 22 августа на странице организации в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Tiago Caldas. Global Look Press

Недовольство федерации связано с матчем, который состоялся на Кубке Дружбы 21 августа. На нём местная «Парма» одержала разгромную победу над колумбийцами со счётом 155:53.

«FCB не получала официального приглашения принять участие в Кубке Дружбы», ― подчеркнуто в сообщении.

Также в федерации заявили, что не давали одобрения ни одному клубу или университету страны на участие в Кубке Дружбы. В FCB добавили, что намерены предпринять юридические шаги в связи с ненадлежащим использованием своего изображения или логотипа без предварительного разрешения.

Кубок Дружбы стартовал 21 августа в Перми. В стартовом матче турнира сборная Колумбии разгромно проиграла пермской «Парме» со счетом 53:155. 22 августа колумбийцам предстоит сыграть против команды Венесуэлы. Турнир, на котором также принимает участие сборная России, завершится 26 августа.

Как сообщало ИА Регнум, Международная федерация баскетбола (ФИБА) в мае 2022 года отстранила все национальные сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях. В пресс-службе организации заявили, что аннулируют результаты сборных в турнирах, в которых они принимали участие ранее. Кроме того, все официальные соревнования по баскетболу под эгидой ФИБА не будут проводиться в России или Белоруссии до дальнейшего уведомления.

В апреле 2023 года исполком FIBA принял решение не допустить сборную России по баскетболу до предквалификационного турнира к Олимпийским играм 2024 года.