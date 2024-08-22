Москва, 22 августа, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности России показала видео допроса задержанных в Крыму агентов украинской военной разведки.

Кадр из видео

Ранее, 22 августа, силовики задержали в Крыму трёх агентов Главного разведывательного управления минобороны Украины. Всех троих заключили под стражу.

Один из задержанных рассказал следователям на допросе, что с 2004 года живёт в Севастополе. После начала СВО ему позвонил украинский куратор, который предложил ему поехать через Польшу в Киев. Там он занимался изготовлением самодельных взрывных устройств.

«Дал мне задание изготовить первое взрывное устройство. Это было в сентябре 2023 года. Как я понял, это устройство должно было быть использовано для разрушения газовой трубы», — рассказал агент украинской разведки.

По заданию спецслужб Украины позднее мужчине поручили изготовить ещё одно взрывное устройство и спрятать две части в разных местах.

Другой задержанный признался в работе на спецслужбы Украины. Он предоставлял информацию о российских военных объектах, в частности, в 2023 году передал сведения о местонахождении объекта ПВО. Третий задержанный рассказал, что получил от украинского куратора координаты с тайником, где было спрятано взрывное устройство. Мужчине поручили взорвать бомбу на насосной станции в Керчи.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Центра общественных связей ФСБ России, трёх агентов разведки Украины задержали 22 августа в Керчи и Севастополе. Установлено, что двое из них граждане России, а третий гражданин Молдавии. Они планировали диверсии и собирали информацию о Вооружённых силах России. Все фигуранты дали признательные показания.