Москва, 22 августа, 2024, 12:33 — ИА Регнум. Сим-карты МегаФона теперь доступны в маркетплейсе «Магнит Маркет». Таким образом, дистрибуция МегаФона охватила большую часть крупнейших маркетплейсов России: ранее компания начала продавать свои сим-карты через Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет».

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На этой неделе сим-карты оператора появились в электронной витрине «Магнит Маркета». Сеть пунктов выдачи заказов маркетплейса насчитывает более 1,8 тыс. точек, расположенных в 200 городах страны. Забрать купленную сим-карту можно также в розничной сети «Магнит», совместив с покупкой продуктов в одном из 29 тыс. магазинов по всей России.

«Онлайн-продажи сейчас активно развиваются, и мы наращиваем своё присутствие в этом сегменте», — отметил директор по продажам МегаФона Давид Борзилов. Он подчеркнул важность сотрудничества с мультиформатными ритейлерами, так как именно такие площадки сейчас растут наиболее интенсивно: значительная часть потребителей делает выбор в пользу ассортимента, предпочитая одно место для покупки всех категорий товаров.

Кроме того, в «Магнит Маркете», помимо зелёных сим-карт, можно будет приобрести сим-карты Yota и сформировать собственный тариф, исходя из потребностей в голосовой связи, интернета и даже наиболее часто используемых мобильных приложений.

Сумма, потраченная на покупку сим-карты, автоматически зачисляется на счёт абонента при ее активации, которая происходит на сайтах МегаФона и Yota, подписание абонентского договора осуществляется через приложение «Госключ».