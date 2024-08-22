* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Рига, 22 августа, 2024, 12:31 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Латвии 22 августа внесло в список нежелательных лиц блогера Максима Винклера, нецензурно обругавшего юмориста Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на концерте в Юрмале.

Кадр из видео Максим Винклер

«Максиму Винклеру будет запрещён въезд в республику», — написало издание «Sputnik Ближнее зарубежье» в своём Telegram-канале.

По его данным, этим делом занималась лично глава МИД прибалтийской республики Байба Браже.

Как сообщало ИА Регнум, Винклер 11 августа обругал Галкина нецензурными словами на концерте в Юрмале, когда у него появилась возможность говорить в микрофон. По словам блогера, он специально заплатил за место, чтобы сказать всё это в лицо юмористу. В ответ Галкин поблагодарил зрителя, уточнив, что деньги последнего получит семья артиста.

В середине июля Галкин выступил на украинской свадьбе на озере Комо в Италии. Там юморист в течение нескольких часов читал стихи и пел песни на украинском языке.

Галкин покинул Россию вскоре после начала спецоперации и после этого неоднократно высказывался в поддержку киевского режима. В сентябре 2022 года Министерство юстиции РФ включило его в реестр физлиц — иноагентов.

Социальный аналитик Роман Алёхин в конце июля заявил ИА Регнум, что Галкин продолжает пытаться оспорить статус иноагента в российских судах, чтобы оставаться в информационном поле. По словам эксперта, юморист не просто русофоб, а ненавидит Россию и не считает её своей Родиной, о чём заявляет везде.