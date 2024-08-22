Москва, 22 августа, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Специалисты Комплекса городского хозяйства этой осенью высадят свыше 3 тысяч деревьев вдоль более 10 вылетных магистралей и крупных улиц Москвы. Об этом заявил заммэра столицы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Он отметил, что высадка деревьев и кустарников является одним из важнейших направлений в формировании комфортной городской среды. Заммэра подчеркнул, что деревья подбираются с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуального облика пространств.

«Как правило, для украшения улиц и магистралей выбираем липы, клены, вязы и декоративные яблони. Для оживленных трасс очень важно создать буферную зону между жилой застройкой и дорогой. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни», — добавил Бирюков.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3910543" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Более 3 тысяч деревьев высадят вдоль магистралей и крупных улиц Москвы

Как сообщало ИА Регнум, программа озеленения магистралей и улиц стартовала в Москве в 2021 году. За время её реализации в столице высадили уже более 21 тысячи деревьев и кустарников.