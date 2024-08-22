Более 3 тысяч деревьев высадят вдоль магистралей и крупных улиц Москвы
Москва, 22 августа, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Специалисты Комплекса городского хозяйства этой осенью высадят свыше 3 тысяч деревьев вдоль более 10 вылетных магистралей и крупных улиц Москвы. Об этом заявил заммэра столицы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.
Он отметил, что высадка деревьев и кустарников является одним из важнейших направлений в формировании комфортной городской среды. Заммэра подчеркнул, что деревья подбираются с учетом их способности адаптироваться к сложным условиям мегаполиса и визуального облика пространств.
«Как правило, для украшения улиц и магистралей выбираем липы, клены, вязы и декоративные яблони. Для оживленных трасс очень важно создать буферную зону между жилой застройкой и дорогой. Зеленые насаждения очищают воздух, защищают от уличного шума и дорожной пыли, создают тень и прохладу в жаркие дни», — добавил Бирюков.
Как сообщало ИА Регнум, программа озеленения магистралей и улиц стартовала в Москве в 2021 году. За время её реализации в столице высадили уже более 21 тысячи деревьев и кустарников.