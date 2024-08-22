Москва, 22 августа, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Одна из подозреваемых в подрыве «Северных потоков» дайвер Светлана Успенская считает, что всю вину за произошедшее пытаются повесить на Украину. В беседе с ИА Регнум она подчеркнула, что не боится ордеров на арест от генпрокуратуры ФРГ.

Социальные сети Светлана Успенская

Украинка Светлана Успенская, которая недавно обнаружила себя, своего мужа и друга среди подозреваемых в деле о подрыве «Северных потоков», объяснила, что группа дайверов намерена отстаивать свою репутацию в суде. По словам женщины, ни она, ни её муж Евгений Успенский, ни их друг Владимир Журавлёв, ордер на арест которого выдала генеральная прокуратура Германии, не имеют никакого отношения к диверсии. Женщина считает, что они стали «удобными инструментами» для того, чтобы обвинить Украину в подрыве газопроводов.

Социальные сети Евгений Успенский

«Складывается впечатление, что всё пытаются свалить на Украину, и для этого пытаются обвинить нас, но мы не боимся ни ордеров, ни арестов, ничего. Мы все будем судиться. Мне нечего бояться, потому что ни я, ни мой муж, ни мой друг ни в чём не виноваты», — сказала Светалана.

Она добавила, что в начале сентября намерена подготовить иск к изданиям, которые назвали её причастной к теракту.

Социальные сети Владимир Журавлёв

Ряд немецких изданий в начале августа обнародовал результаты расследования ФРГ диверсий на «Северных потоках». По версии правоохранителей к подрыву могут быть причастны три украинских дайвера: Светлана и Евгений Успенские, а также их друг и коллега Владимир Журавлёв. На арест последнего генпрокуратура ФРГ выписала ордер. После публикации о причастности украинки к диверсии её инструктор из России назвал эту версию «бредом». По его словам, Светлане не хватило бы квалификации на подобные погружения.

Одновременно с этим не угасают дискуссии о том, кому был выгоден подрыв «Северных потоков». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала информацию об украинских дайверах «вбросами», цель которых — снять ответственность с истинных заказчиков. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что не имеет сомнений по поводу причастности к диверсии США. Американские спецслужбы тем временем обвинили в теракте на СП Владимира Зеленского, который якобы сначала одобрил операцию, но в последний момент попытался её отменить.