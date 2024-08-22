Москва, 22 августа, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Следовавший из Хабаровска в Москву самолёт запросил экстренную посадку в Шереметьево. Об этом 22 августа сообщили экстренные.

Алексей Майшев/ИЗВЕСТИЯ

«Экипаж доложил о задымлении в салоне и запросил поддержку при посадке в Москве», — передал «Интерфакс».

Экстренные службы аэропорта находятся в состоянии повышенной готовности.

По некоторым данным, на борту Airbus A350 «Аэрофлота» произошло задымление одного из кресел.

Как сообщало ИА Регнум, 18 июля летевший из Дели в американский Сан-Франциско самолёт Air India экстренно приземлился в аэропорту Красноярска. Экипаж лайнера сообщил диспетчерам о срабатывании индикации о пожаре в грузовом отсеке. Командир принял решение посадить воздушное судно.

В том же месяце самолёт Sukhoi Superjet-100 из Нижневартовска, запросивший аварийную посадку из-за отказа генератора, штатно приземлился в Минеральных Водах.