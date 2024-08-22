Кизел, Пермский край, 22 августа, 2024, 12:09 — ИА Регнум. Прокуратура Пермского края начала проверку по факту взрыва газа в одном из жилых многоквартирных домов в Кизеле. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

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«Прокуратура Пермского края организовала проверку по факту хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме», — говорится в сообщении в Telegram-канале пресс-службы.

Уточняется, что, по предварительной информации, утром 22 августа в многоквартирном жилом доме №34 по ул. Ленина в Кизеле произошёл хлопок газовоздушной смеси. В настоящее время устанавливаются причины происшествия.

На место инцидента, где уже работают руководство городской прокуратуры, экстренные службы и правоохранители, также выехал заместитель прокурора края.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 августа в жилом доме в городе Кизел прогремел взрыв. В результате этого в четырёхэтажном доме обрушились межэтажные перекрытия между четвёртым и третьим этажами. При этом дальнейшего возгорания не произошло.

Позднее в этот же день Telegram-канал «112» сообщил о двух пострадавших в результате взрыва газа в Кизеле. Из повреждённого взрывом дома эвакуировали 26 человек, включая трёх детей. Причиной взрыва в доме в Кизеле, по данным «112», стала газовая колонка, за работой которой не смог уследить владелец одной из квартир дома.