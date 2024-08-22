Москва, 22 августа, 2024, 11:57 — ИА Регнум. 22 августа Москва отмечает День Государственного флага России. В парках, музеях и общественных пространствах в разных районах столицы проходят патриотические акции, выступления вокальных и инструментальных коллективов, мастер-классы и другие мероприятия.

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Улицы Москвы уже украсили более 2,2 тысячи специальных конструкций. Флаги можно увидеть вдоль крупных улиц и магистралей, у важных городских объектов, на мостах и набережных. Флагштоки с триколором появились у Центрального музея Вооруженных сил РФ, здания Совета Федерации и других известных объектов. Флагами также украсили перила Большого Устьинского, Новоарбатского, Бородинского, Крымского и Большого Краснохолмского мостов, парапеты Ростовской, Бережковской, Краснопресненской и Смоленской набережных.

В ночь на 22 августа прошел автопробег по Садовому кольцу, организованный активистами и властями города. В нем приняли участие около тысячи автолюбителей. Вечером они собрались на проспекте Академика Сахарова и украсили машины флагами страны и ее регионов, гербом Москвы, стилизованными наклейками и другой атрибутикой. Затем колонна проехала круг по Садовому кольцу и вернулась к месту сбора.

Пресс-служба Комитета общественных связей и молодёжной политики Москвы

Кроме того, сегодня около Музея Победы в 12:00 можно увидеть самый большой Государственный флаг РФ. На торжественной церемонии перед гостями развернут триколор площадью более тысячи квадратных метров. Этот уникальный флаг занесен в Книгу рекордов России.

В 16:00 в Музее Победы начнется праздничный концерт «Россия — это мы». Представители творческих объединений из разных уголков страны покажут танцевальные номера и исполнят популярные патриотические песни.

Услышать музыкальные композиции в исполнении военного оркестра можно и на Северном речном вокзале. В 13:00 там состоится торжественное шествие оркестра Минтранспорта, а затем курсанты Академии водного транспорта поднимут российский триколор. После здесь пройдет праздничная программа для всей семьи: творческие мастер-классы и квест «В поисках сокровищ».

Мероприятия пройдут и в парках столицы. Так, в Таганском парке с 16:00 до 18:00 пройдет мастер-класс «Родной дом», участникам которого предложат изготовить аппликацию из перламутра. А с 18:00 до 20:00 состоится концерт классической музыки учащихся Русской национальной творческой школы Виктора Маевского. В зеленом театре Бабушкинского парка в 16:00 исполнят патриотические песни о России. Гости также смогут поучаствовать в мастер-классах и получить памятные сувениры.

Отметить праздник приглашают и на молодежной точке «Телепорт» на форуме-фестивале «Москва 2030. Территория будущего». На площадке в парке Горького пройдут мастер-классы по созданию сувениров в цветах триколора. В 16:00 на главной сцене молодые артисты исполнят песни о любови к родной стране. В завершение вечера в 18:00 гости увидят фильм «Батальонъ» кинорежиссера, сценариста, продюсера народного артиста России Игоря Угольникова. Кинопоказ пройдет под открытым небом, гости смогут расположиться на удобных пуфиках.