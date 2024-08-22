Москва, 22 августа, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Власти США должна ожидать гневная отповедь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) за откат от демократии из-за предстоящих обысков у американцев, сотрудничающих с российскими СМИ. Об этом 22 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Lisa Leutner/ТАСС

«Что думают на этот счет «Репортеры без границ», Гендиректор ЮНЕСКО мадам Азуле и уполномоченные ОБСЕ? Надеюсь, они не промолчат. Уверена, этот позорный факт будет зафиксирован и в докладе Госдепа о деградации ситуации с правами человека и свободой слова в США», — написала она в Telegram-канале.

Захарова уточнила, что нарушила нормы демократии пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Также на ситуацию мог бы обратить внимание бывший посол США в РФ Майкл Макфол, а американские посольства — выпустить пресс-релизы с угрозами ввести санкции против действующего президента страны Джо Байдена, сыронизировала спикер МИД.

Как передавало ИА Регнум, 22 августа стало известно, что власти США планируют провести новые обыски и предъявить уголовные обвинения американцам, сотрудничающим с российскими СМИ. В публикации газеты The New York Times утверждается, что начато широкомасштабное расследование, которое должно помешать влиянию, якобы оказываемому Россией на США перед грядущими президентскими выборами.

8 августа телеканал News Channel 13 сообщил, что в доме Скотта Риттера в городе Делмаре (штат Нью-Йорк) прошёл обыск. Кроме того, агенты ФБР осмотрели автомобили экс-разведчика. Военный аналитик допустил, что обыск у него дома связан с опасениями властей США по поводу того, что он мог нарушить закон об иностранных агентах. При этом он категорически отверг любые обвинения в свой адрес. Экс-разведчик предположил, что так его хотят запугать.

16 августа американская газета Rappahannock News написала об обысках в поместье Patria, которое, по некоторым данным, принадлежит Дмитрию Саймсу. Политолог не исключил, что обыск в его доме могли инициировать руководители киевского режима или украинские активисты, которые уговорили власти США решиться на это.