Москва, 22 августа, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Требования властей Латвии, усложнивших процедуру продления вида на жительство для россиян, нарушают международное право и носят русофобский характер. Об этом 22 августа заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум

«Они (требования) грубейшим образом попирают основополагающие международно-правовые нормы, включая Всеобщую декларацию прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод», — заявила дипломат в комментарии «РИА Новости».

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что неонацистское по сути руководство Латвии игнорирует мнение большинства членов международного сообщества, действуя под прикрытием кураторов из США и ЕС.

Захарова также пообещав Латвии жёсткие ответные меры со стороны Москвы, в том числе асимметричного характера.

Власти Латвии усложнили процедуру получения ВНЖ для россиян. Теперь для продления документа гражданам России нужно подтвердить знание латышского языка и заполнить анкету касательно их отношения к СВО и Крыму.

Как сообщало 21 августа ИА Регнум, власти Латвии выдворили троих россиян, не получивших постоянный ВНЖ. Глава Управления по делам гражданства и миграции Латвии Майра Розе заявила, что в девяти случаях было принято решение о принудительном выдворении. При этом ещё 1500 россиян, у которых истёк срок действия ВНЖ, добровольно уехали из страны.

В мае в МИД России сообщили, что почти тысяче россиян пришлось покинуть Латвию из-за невыносимых условий, носящих дискриминационный характер.