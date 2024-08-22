Хельсинки, 22 августа, 2024, 11:47 — ИА Регнум. Финские власти из-за позиции Будапешта по поддержке Киева не будут принимать участия в неофициальных встречах Евросоюза в Венгрии во время председательства последней в Совете сообщества. Об этом 22 августа сообщило на своём сайте правительство Финляндии.

Pius Koller/Global Look Press

Отмечается, что комитет министров по делам ЕС обсудил участие в неформальных министерских встречах, которые организует Венгрия во время своего председательства в объединении.

«Министерский комитет пришёл к выводу, что Финляндия пока не будет участвовать в этих встречах на политическом уровне», — говорится в сообщении.

В финском правительстве уточнили, что приняли такое решение в качестве ответа Венгрии на её действия в период председательства в ЕС, также вновь назвав поддержку Киева своим главным приоритетом.

Как сообщало ИА Регнум, 22 июля глава МИД Финляндии Элина Валтонен предложила задуматься над членством Венгрии в ЕС. По её словам, идеи и ценности венгерской стороны отличаются от идей сообщества. Министр добавила, что отдельная страна может выражать свои собственные взгляды, однако этого, по её утверждению, не может делать председательствующее в ЕС государство.

Замглавы МИД Польши Теофил Бартошевский 29 июля заявил, что Венгрии стоит покинуть Евросоюз и НАТО ради «союза» с Россией. Он также назвал политику венгерского премьера антиевропейской, антиукраинской и антипольской.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 26 июля заявил, что посетивший Москву премьер-министр Венгрии Виктор Орбан превратился в «европейского смутьяна», хотя и ничего не говорил о поддержке России. Он отметил, что над главой венгерского правительства в ЕС фактически начали глумиться за его поездку в Москву.