Москва, 22 августа, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Российский певец Олег Газманов 22 августа поздравил жителей России с Днём Государственного флага новой песней «Русский мир».

Кадр из видео Олег Газманов

«Дорогие друзья, россияне! Примите мои искренние поздравления с Днём Государственного флага России!» — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте», на которой также выложил клип к этой песне.

Газманов поблагодарил все регионы страны и всех, кто принял участие в создании клипа, прислав ему видео для этого.

День Государственного флага России отмечают каждый год 22 августа. Официальный национальный праздник был установлен указом президента РФ в 1994 году.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 августа находящиеся на Международной космической станции российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин поздравили соотечественников с Днём Государственного флага РФ. Чуб подчеркнул, что флаг РФ олицетворяет единение народов и силу, благодаря которой страна сохраняет свой суверенитет, а для космонавтов он является напоминанием о Родной земле, на которой их ждут родные и близкие.

Президент РФ Владимир Путин в 2023 году в ходе выступления с поздравительной речью по случаю Дня Государственного флага отметил, что Россия является тысячелетней страной и цивилизацией, а её Государственный флаг — символом единства.