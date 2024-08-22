Кизел, Пермский край, 22 августа, 2024, 10:15 — ИА Регнум. Два человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в городе Кизел в Пермском крае, сообщил Telegram-канал «112».

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По информации источника, жителей дома эвакуировали.

Спасатели приступили к разбору завалов.

В МЧС сообщили, что 16 человек эвакуировали. По официальным данным, один человек пострадал. Его госпитализировали.

Ранее, 22 августа, региональное МЧС сообщило о взрыве газа в жилом доме в городе Кизел Пермского края. Сообщение поступило о хлопке газовоздушной смеси в жилом доме на улице Ленина. В четырёхэтажном доме обрушились межэтажные перекрытия между четвёртым и третьим этажами. Спасатели извлекли из-под завалов мужчину, эвакуировали двоих детей.