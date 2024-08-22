Киев, 22 августа, 2024, 10:18 — ИА Регнум. Командующий группой иностранных наёмников, воюющих на стороне киевского режима, американец Райан О’Лири пожаловался на лень и необученность в рядах украинских формирований.

Sgt. Nicholas Goodman/Global Look Press

В соцсети Х 22 августа он написал, что более двух лет воюет на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«И единственное, что остаётся неизменным, — это провалы командования на многих уровнях, когда дело касается глубокой обороны, организации войск в плане построения обороны и дисциплины», — написал О’Лири.

Он также назвал проблемой восстановление траншей в ходе боевых действий, так как украинские военные «никогда этого не делают».

О’Лири рассказал, что однажды наёмники привезли материалы для возведения огневых позиций, однако спустя несколько дней ничего не было сделано, а бойцы ВСУ сидели в ямах и курили вместо того, чтобы работать.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа депутат Верховной рады, член оборонного комитета Александр Федиенко заявил, что дезертирство в украинской армии носит массовый характер. По его словам, тысячи бойцов ВСУ самовольно оставляют свои воинские части.

Депутат Верховной рады Руслан Горбенко 18 августа заявил, что следователи на Украине возбудили свыше 80 тыс. уголовных дел против военнослужащих ВСУ, самовольно оставивших воинскую часть или отказавшихся участвовать в боевых действиях.