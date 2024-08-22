Москва, 22 августа, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Более 400 биологически активных добавок (БАД) с запрещенными веществами обнаружило Роскачество на маркетплейсах. Об этом 22 августа сообщили рассказали «РИА Новости» в организации.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«В ходе мониторинга выявлено более 400 товаров, в составе которых заявлены запрещенные к использованию в БАД вещества», — говорится в сообщении.

В добавках нашли листья коки, кава-кава (перец опьяняющий), запрещённую в добавках ашваганду. За продажу некоторых веществ предусмотрена ответственность по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).

Более 60 тыс. БАД продавались на маркетплейсах без свидетельства о государственной регистрации, отметили в организации. Продукция размещалась в таких категориях, как «Спортивное питание», «Лечебное питание», «Профилактическое средство».

Роскачество направило информацию о нарушениях маркетплейсам.

Как сообщало ИА Регнум, в марте в Японии после приёма пищевых добавок с содержанием красного дрожжевого риса от фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical госпитализировали более 100 человек, двое умерли. О первых случаях ухудшения здоровья после приёма БАД, предназначенной якобы для снижения уровня холестерина, компанию оповестили в январе 2024 года.

Врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов напомнил, что приём некоторых БАД, включая распространённую омега-3, и употребление травяных чаёв может негативно отразиться на печени и привести к циррозу.