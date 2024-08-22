Москва, 22 августа, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Экс-начальник отдела департамента по обеспечению гособоронзаказа Минобороны РФ Владислав Гуков признал вину по второму уголовному делу о превышении полномочий при выполнении госконтракта. Информация об этом содержится в судебных документах.

ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

«Подсудимый Гуков вину в совершении преступления признал», — передало 22 августа агентство «РИА Новости».

В документах указано, что Гуков превысил должностные полномочия в период с декабря 2012 по февраль 2017 года. Он без необходимости включил в контракт программное обеспечение для радиолокационной станции. Из-за этого выросла совокупная стоимость сделки, хотя по факту ПО было бесплатным.

Средства за программное обеспечение направили на счёт одного из радиотехнических институтов. Сумма ущерба, причинённого государству, не уточняется.

Пресненский суд Москвы по совокупности с первым приговором Веневского райсуда Тульской области от 2023 года по делу о взятке в совокупности назначил Гукову 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он лишён права занимать должности, связанные с организацией и управлением, на срок шесть лет. Гукова также лишили звания государственного советника Российской Федерации 2 класса и ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет с начала 2024 года направил в российские суды уголовные дела 88 обвиняемых в коррупции в сфере оборонно-промышленного комплекса. Из них 48 человек — фигуранты уголовных дел о взятках.

В получении взятки в особо крупном размере обвинили замминистра обороны РФ Тимура Иванова, начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, начальника главного управления связи Вооружённых сил генерал-лейтенанта Вадима Шамарина. Под домашним арестом по делу о мошенничестве находится бывший командующий 58-й армией Иван Попов.

В мае пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя арест Шамарина, назвал борьбу с коррупцией последовательной работой и частью деятельности российских правоохранительных органов.