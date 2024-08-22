Вашингтон, 22 августа, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Чиновники США переживают за украинские формирования и их снабжение после атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом сообщил американский телеканал NBC News.

Volodymyr Tarasov/Global Look Press

«Существует риск того, что пути снабжения Украины могут стать перегруженными на фоне того, что она пытается поддерживать войска, сражающиеся на территории России, а также отражать российские наступления на востоке Украины», — указано в материале.

Один из американских чиновников заявил, что этот риск вызывает у него обеспокоенность. При этом американские должностные лица утверждают, что им непонятны цели нападения украинских боевиков на российский регион.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Киев готовил нападение на территорию Курской области «секретно и без обратной связи». По его утверждению, киевский режим не проводил никаких консультаций с Берлином перед этой атакой на российский регион.

Советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк рассказал, что украинская сторона обсуждала атаку ВСУ на Курскую область с западными союзниками. В свою очередь, союзники Киева утверждают, что якобы не были заранее проинформированы о нападении украинских формирований на российский регион.

Директор ФСБ Александр Бортников 13 августа заявил, что нападение украинской армии в Курской области поддерживает Запад. Он подчеркнул, что киевский режим совершил террористическую атаку на российский регион при поддержке западных стран и её целями являются мирное население и гражданские объекты.

Украинские боевики начали нападения на Курскую область с 6 августа. ВС России остановили их в приграничных районах и не позволили ВСУ проникнуть вглубь территории РФ. По данным Минобороны от 21 августа, украинские боевики за время боевых действий в Курской области потеряли свыше 4400 бойцов.