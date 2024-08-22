Курск, 22 августа, 2024, 09:38 — ИА Регнум. Военные Вооружённых сил России подбили американский танк Abrams в ходе боевых действий на курском направлении. Об этом 22 августа рассказал замначальника главного военно-политического управления Минобороны, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Пелагия Тихонова/РИА Новости

«На фронте у нас пока всё очень хорошо, всё под контролем. Противник активных боевых действий сегодня не предпринимал, но в то же самое время мы подбили с десяток единиц техники, там и пикапы, и, как говорится, танк один сегодня Abrams», — заявил Алаудинов в видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале.

Он уточнил, что также российские военные уничтожили несколько артиллерийских установок и несколько пунктов управления противника, подчеркнув, что на этом участке линии боевого соприкосновения дела идут очень хорошо.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 августа стало известно, что морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота уничтожили оборонительные позиции украинских боевиков в приграничных районах Курской области. При этом находившиеся на них бойцы ВСУ также были ликвидированы.

Ранее в этот же день экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанёс удар по позициям украинской армии в приграничье Курской области. Российские лётчики нанесли удар модернизированными авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК).

Украинские войска начали атаки на Курскую область с 6 августа. Вооружённые силы России остановили их в приграничных районах и не позволили ВСУ проникнуть вглубь российской территории. По данным Минобороны от 21 августа, украинские формирования за время боевых действий в приграничье Курской области потеряли свыше 4400 бойцов.