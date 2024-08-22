Астана, 22 августа, 2024, 09:25 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Казахстана отреагировало на упрёк президента Белоруссии Александра Лукашенко в несправедливом отношении к России. Об этом 22 августа сообщили в пресс-службе казахстанского МИД.

Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press Президент Белоруссии Александр Лукашенко

«Казахстан проводит сбалансированную и миролюбивую внешнюю политику в соответствии с Уставом ООН и основополагающими нормами международного права. Наша страна твёрдо убеждена в том, что все разногласия между государствами должны решаться политическими и дипломатическими путями», — заявил министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу в ходе встречи с послом Белоруссии Павлом Утюпиным.

По словам Нуртлеу, внешнеполитический курс нынешнего руководства Казахстана показал свою эффективность в современных геополитических условиях.

Ранее Лукашенко раскритиковал неравные отношения между Россией и Казахстаном.

«От России хотят чего-то взять, а взамен ничего не дать. <…> Так дело не пойдёт. Давайте будем вместе! Это время недалеко, когда придёте ещё к той же России и будете просить поддержки и помощи», — заявил он.

Белорусский лидер отметил, что когда в Казахстане были проблемы, руководство республики обратилось за помощью именно к России и Белоруссии, уточнив, что в будущем может снова произойти подобная ситуация, однако теперь «никто вам на помощь не придёт».

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа замглавы правительства Казахстана Серик Жумангарин заявил, что республика не будет «слепо следовать» антироссийским санкциям, в особенности если они касаются интересов компаний из республики. Он уточнил, что Казахстан не присоединился к запрету на продажу шарикоподшипников, которые могут иметь двойное назначение.

Официальный представитель казахстанского МИД Айбек Смадияров 14 августа на фоне ситуации в Курской области заявил, что Астана выступает за решение конфликта между Россией и Украиной исключительно мирным путём. По его словам, республика всегда подчёркивала необходимость соблюдения всеми странами Устава ООН.