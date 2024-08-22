Донецк, 22 августа, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Американские наёмники после попадания в российский плен станут хорошим обменным фондом для России. Такое мнение 22 августа высказал сенатор Совета Федерации от Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Волошин.

Gertrud Zach/Global Look Press

«Сегодня эти бравые американские парни радостно позируют на фоне военной техники. Но уже завтра они имеют все шансы стать военнопленными, радость их, думаю, поубавится», ― сказал в беседе с «РИА Новости» сенатор.

Он подчеркнул, что, учитывая сложившуюся практику, они станут хорошим обменным фондом, который Россия использует при необходимости.

Волошин добавил, что публичное заявление наёмников из американской ЧВК Forward Observations Group об их участии в конфликте на Украине говорит о том, что США готовы открыто признать свою роль в этой ситуации и «перестали стесняться».

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа председатель Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев заявил, что СПЧ выступает за то, чтобы все попавшие в плен наёмники, чьи преступления будут доказаны, пожизненно находились в заключении. Совет подготовит варианты соответствующего нормативного акта.

Член СПЧ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова в тот же день заявила, что иностранных наёмников в рядах Вооружённых сил Украины нужно исключать из обменного процесса. Она подчеркнула, что у России достаточно обменного фонда и РФ может менять своих пленных на украинцев.

Член СПЧ напомнила о судебных процессах в Донецке в 2022 году, когда иностранным наёмникам вынесли приговоры о смертной казни. Как отметила Ахмедова, если бы высшая мера наказания была применена хотя бы в отношении одного наёмника, такого количества иностранных боевиков в Курской области не оказалось бы. Однако тогда наёмников включили в списки обмена, и они снова вернулись в ряды украинской армии.

Российские военные 19 августа разгромили колонну ВСУ в Суджанском районе и взяли в плен 15 наёмников. В тот же день американская ЧВК Forward Observations Group выложила в соцсети фотографию с тремя иностранными наёмниками в Курской области.

МИД России заявил, что участие американской ЧВК в нападении ВСУ на Курскую область доказывает вовлечённость США как непосредственного участника конфликта на Украине.